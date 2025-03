Belmonte passa a Giunti Editore. Ha diretto gli Oscar Mondadori e la collana dei Meridiani

Passa a Giunti editore il direttore degli Oscar Mondadori Luigi Belmonte: sarà chief of adult publishing secondo quanto spiega una nota del gruppo fiorentino. "Figura di spicco dell’editoria italiana, Luigi Belmonte - si spiega - ha guidato con successo gli Oscar Mondadori e la collana dei Meridiani, contribuendo a consolidare il prestigio e la qualità di questi settori di riferimento. Il suo percorso professionale è segnato da una profonda conoscenza del mercato editoriale. Belmonte ha anche anticipato l’enorme potenziale che le nuove generazioni di lettori avevano in serbo con progetti e collane di enorme successo come Oscar Fantastica, Oscar Draghi, Ink e Oscar Vault". "Siamo orgogliosi di accogliere un professionista del calibro di Luigi Belmonte. Il suo arrivo rappresenta un altro tassello importante nella nostra strategia di crescita", dichiara Andrea Giunti, vicepresidente esecutivo della società fiorentina.