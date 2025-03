Bellosi: "Da rivedere la politica immobiliare"

Scandicci – ha detto Giovanni Bellosi (Scandicci civica) è stata per decenni la seconda città della provincia e la seconda non capoluogo a livello regionale in ordine di grandezza superando i 50.000 abitanti in modo costante e per un lungo periodo. Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo spopolamento della città che ha determinato la discesa del numero dei residenti sotto 50.000 abitanti. Le cause vanno ricercate non soltanto nel generico calo delle nascite, che pure è presente, ma anche in una oggettiva difficoltà di accesso al mercato immobiliare cittadino a causa dei prezzi elevati e di un certo ingessamento edilizio della città". La soluzione prospettata dall’opposizione è intervenire dal punto di vista urbanistico. "L’amministrazione – ha detto ancora Bellosi – deve impegnarsi a raggiungere il numero di 55mila abitanti mediante la riconversione di volumi attualmente esistenti con cambi di destinazione d’uso e a rivedere le previsioni presenti nell’attuale Piano operativo modificando destinazioni d’uso. Nel nuovo centro ci sono troppi uffici e poca residenza. Servono anche interventi di edilizia pubblica o convenzionati".