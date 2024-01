Firenze, niente Befana in piazza della Signoria: evento annullato per allerta meteo

Firenze, 5 gennaio 2024 – Niente befana. A causa della allerta meteo, i vigili del fuoco del comando di Firenze hanno deciso precauzionalmente di annullare la manifestazione della Befana in programma il 6 gennaio alla Loggia dei Lanzi.

Caramelle e dolcetti offerti da Conad e Pasticceria Sieni, già pronti per essere distribuiti ai bambini in piazza come era avvenuto lo scorso anno, arriveranno comunque a destinazione. Saranno infatti donati alle 17 strutture di accoglienza per minori gestite in convenzione con il Comune di Firenze. La consegna avverrà sabato 6 gennaio alle ore 12, quando il sindaco Dario Nardella, l’assessore Sara Funaro, il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano e il direttore Franco Marinoni porteranno i sacchettini di dolciumi ad una di queste strutture, Villa Il Pozzino in via Giovanni da San Giovanni 12 a Firenze, gestita dalle suore cattoliche Figlie del Divino Zelo, dove attualmente vivono 22 bambini. Per loro, quest’anno, si prospetta una Befana speciale con l’abbraccio di tutta la città.