La Befana all’Isolotto con i vigili del fuoco

Firenze, 5 gennaio 2024 – Come da tradizione all’Isolotto la Befana arriva un giorno prima: tradizionale appuntamento del 5 gennaio che allieta piccoli e grandi anticipando scherzosamente di un giorno l’arrivo della simpatica ‘vecchietta’, come sempre nel programma di eventi per le festività del Quartiere 4 ufficio cultura.

Il tutto con la fondamentale collaborazione del Gruppo Storico dei Vigili del Fuoco di Firenze e l'Associazione Nazione dei Vigili del Fuoco.