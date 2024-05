Bcc, progetti oltre il bilancio. Nasce la comunità energetica

Progetti, oltre i numeri. L’assemblea annuale dei soci della Bcc Pontassieve, che si è svolta al Viola Park, ha approvato il positivo bilancio dell’esercizio 2023 ma - soprattutto - è stata occasione per presentare i progetti sui quali la banca sta lavorando per il territorio. Dopo un 2023 caratterizzato dalla riapertura del Cinema Teatro Italia (con ben 18mila presenze nei primi cinque mesi) e dai festeggiamenti per i 120 anni della Bcc, il 2024 è già caratterizzato da progetti legati ai giovani soci e - soprattutto - da quello finalizzato alla creazione della nuova comunità energetica. "Alla notra Bcc - ha detto il presidente Matteo Spanò - si è recentemente costituita Sievenergia, la comunità energetica promossa e sostenuta dalla banca. Un’iniziativa che si caratterizza per il forte localismo, l’attenzione al sociale e l’apertura a tutta la comunità. Questo progetto realizzato, insieme alle altre piccole e grandi cose fatte ed in cantiere, testimoniano che la banca locale è ancora una banca di servizio. Un modo tangibile per vedere che la cooperazione di credito ha tutt’oggi un senso e che c’è ancora molto bisogno di attività locali e sociali". A livello di numeri, illustrati dal direttore generale Giovanni Vezzosi, la Bcc si presenta estremamente solida, con un indice di patrimonializzazione del 24%, contro il 16% della media generale delle banche. Ottimi anche gli indici di liquidità. Nel 2023 sono stati 34 milioni i nuovi finanziamenti a famiglie ed imprese, tutti sul territorio che va dalla Valdisieve a Firenze. Il risultato economico ha portato il Roe al 12%, con un utile di 5,7 milioni interamente destinato a riserva, salvo la parte disponibile destinata per 1,5 milioni a fondi di mutualità sul territorio.

Leonardo Bartoletti