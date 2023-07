Blitz davanti al Battistero di Firenze: Ultima Generazione, nuova incursione

Firenze, 3 luglio 2023 – Attivisti di Ultima Generazione si sono cosparsi il corpo di salsa di pomodoro di fronte al Battistero di Firenze, srotolando poi uno striscione con scritto “Non paghiamo il fossile”.

E’ accaduto nella mattina di lunedì 3 luglio. Il gruppo non avrebbe imbrattato direttamente il Battistero in piazza del Duomo ma sostanza rossa sarebbe caduta sulla pavimentazione esterna.

Uno degli attivisti

E’ questo un nuovo blitz dopo quello di marzo, quando venne imbrattato il muro di Palazzo Vecchio con intervento diretto del sindaco Dario Nardella che bloccò lui stesso gli attivisti.

Nel caso del Battistero è intervenuta in pochissimi minuti la Polizia Municipale. Cinque gli attivisti che sono stati portati negli uffici dei vigili urbani. Subito intervenuta anche l’Opera del Duomo, che sovrintende agli importanti monumenti conosciuti in tutto il mondo. Il personale afferma che per l’odore la sostanza sparsa sembra salsa di pomodoro.

Una vicenda, quella del primo imbrattamento di marzo, che finì su tutti i giornali del mondo e che portò alla ribalta una volta di più le incursioni di Ultima Generazione, messe in atto in diverse città d’arte.

“La nostra vernice è lavabile”, hanno sempre detto gli attivisti. Ma per toglierla dai muri di Palazzo Vecchio servirono migliaia di litri d’acqua e alcune migliaia di euro.

Ultima Generazione, attraverso i canali social, ha subito pubblicizzato l’atto dimostrativo al Battistero. Il gruppo chiede attenzione per i cambiamenti climatici che, dicono, porteranno il pianeta a un punto di non ritorno. Durante il blitz è stata sventolata anche una copia dell’enciclica “Laudato si” di Papa Francesco del 2015 che parla della cura della “casa comune”, ovvero della Terra.