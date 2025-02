Basta violenze. Il fenomeno ai raggi X

Un laboratorio per cercare di capire le dinamiche della violenza di genere ma anche il modo per poterla combattere. A organizzare l’iniziativa, dal titolo "La violenza di genere. Un fenomeno complesso", l’associazione Mara Baronti che ha sede a Sesto Fiorentino e che opera sui temi legati al mondo femminile e ai suoi problemi sul territorio della Piana. In totale sono in calendario quattro incontri, nella Sala polivalente della biblioteca CiviCa di Calenzano (via della Conoscenza 11), nei quali i diversi argomenti saranno trattati insieme dai partecipanti attraverso attività di gruppo. A guidare ogni appuntamento le psicologhe Camilla Biondi e Federica Valeri. La prima data in calendario è quella del prossimo venerdì (dalle 18 alle 19,30 come per gli altri incontri) e l’argomento affrontato sarà "Che cos’è la violenza di genere?" mentre il 7 marzo si parlerà di "Stereotipi di genere e sessismo. È sempre facile riconoscerli?" e il 21 marzo il tema sarà "Esercitare il proprio consenso". Ultima data, quella del 28 marzo, in cui il tema, ampio, sarà "Che cos’è l’amore?". L’età minima per partecipare è di 16 anni per un massimo di 20 persone ad incontro. Per informazioni e iscrizioni: Associazione Mara Baronti 353/4366723 (Stefania).

S.N.