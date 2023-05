Bartolomeo, l’amico patriarca

Ieri mattina nella sede della Facoltà teologica dell’Italia centrale, in piazza Tasso a Firenze, il preside don Stefano Tarocchi e il cardinale Giuseppe Betori, hanno consegnato la laurea honoris causa in teologia al patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo. Il patriarca ha ottantatré anni, fu ordinato presbitero nel 1969 ed è stato, prima di essere nominato patriarca, metropolita di Calcedonia. Uomo di grande cultura, si è laureato all’università di Halki, per poi ottenere il dottorato in teologia all’università gregoriana in Roma. Da patriarca di Costantinopoli, si è sempre dedicato alla pastorale per la salvaguardia del creato, essendo così tra i primi a ricordare all’umanità il rischio dell’implosione della terra per il danno ad essa arrecato dalle disattenzioni del genere umano: in questo, con l’enciclica Laudato sì, Papa Francesco si è posto sulla stessa prospettiva, ricordando che il mondo e quindi tutte le forme di vita sono state create da Dio, e come tali vanno rispettate e salvaguardate. In un ambiente salubre e non inquinato, come ormai purtroppo gli scienziati segnalano ogni giorno, denunciando il cambiamento climatico e le gravi, inevitabili conseguenze. Bartolomeo aveva già ricevuto una laurea in teologia dall’università francescana Antonianum, in Roma. Questa di Firenze però è particolarmente significativa, perché con Cosimo de’ Medici si tenne nel 1439 il Concilio dell’unità, quattro secoli dopo la divisione fra Chiesa cristiana di oriente e occidente. Poi drammaticamente rinnegata dalla Chiesa ortodossa. Bartolomeo è in piena sintonia, invece, con Papa Francesco, nonostante l’opposizione del patriarca ortodosso di tutte le russie, Kiri, che cerca di isolare il patriarcato di Costantinopoli (che gode di un primato morale fra i patriarcati della Chiesa d’oriente), fiancheggiando la politica dell’autocrate russo Putin. Bartolomeo si oppone a questo disegno. Ecco l’importanza di quanto è successo ieri a Firenze sul piano religioso e politico.