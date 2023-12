Bar Gigi, vinti qui i 50mila euro al ’10 e lotto’

Grande festa a Rufina dove da qualche giorno va avanti la "caccia all’uomo". Lunedì, si è sparsa la notizia di una importante vincita avvenuta venerdì scorso in un bar della zona che ha portato con un 6 oro al "10ELotto" nelle tasche del fortunato vincitore o vincitrice la bellezza di 50.000 euro. Non una somma che ti cambia la vita ma che dà un importante contributo. Entusiasmo anche al Bar Gigi che ha saputo con qualche giorno di ritardo di essere la tabaccheria baciata dalla Dea Fortuna; ieri in Viale Duca della Vittoria un bel brindisi dello staff che ha festeggiato con un tocco natalizio. "Siamo contenti che la nostra attività abbia portato gioia al nostro concittadino, in questo periodo di difficoltà e alla porte delle festività. Ci auguriamo anche che questo evento possa ripetersi anche con vincite più elevate. Ringraziamo i nostri affezionati clienti e sempre forza Rufina!", hanno dichiarato i titolari del Bar Gigi Francesco e Saverio Urbano assieme allo staff. L’esercizio commerciale era già stato ad ottobre 2021 protagonista di un’altra importante vincita di circa 69.000 euro al SuperEnalotto. Intanto al Bar Gigi ci si continua a domandare quale potrebbe essere l’identità del cliente a cui la fortuna ha sorriso. "I clienti - concludono - sono più o meno sempre gli stessi. Chi ha vinto non si è palesato. È uscito dal bar senza dire niente ma abbiamo alcune supposizioni su chi possa essere"

Martina Stratini