Bar frequentato da spacciatori: licenza revocata, locale definitivamente chiuso

Firenze, 25 luglio 2023 – Il Comune di Firenze ha revocato, su richiesta della prefettura, la licenza a un bar nella zona di San Lorenzo, nel centro storico, perché «teatro di numerosi reati» e frequentato da persone «con precedenti di polizia come lo spaccio di stupefacenti». Essendo in area Unesco, spiega una nota di Palazzo Vecchio, l'attività non potrà più riaprire. Il locale, che ha richiesto più volte interventi delle forze di polizia per problemi di ordine pubblico, era stato sospeso già due volte negli ultimi anni con provvedimenti della questura. Solo pochi giorni fa il Comune aveva revocato un'altra licenza ad un bar al centro di altri fatti di cronaca nella zona di via Palazzuolo.

«La revoca della licenza a questo locale della zona di San Lorenzo rappresenta un passo avanti per la sicurezza dell'intera area e arriva in conseguenza al lavoro di squadra in corso fra le istituzioni - sottolinea l'assessore alla sicurezza Benedetta Albanese -. Un provvedimento molto duro ma necessario per questa zona dove siamo impegnati a portare maggiore sicurezza. Questa chiusura definitiva è la seconda a distanza di pochi giorni e la terza dall'inizio dell'anno. Continueremo a vigilare sia in zona San Lorenzo che in zona via Palazzuolo e ad ascoltare le segnalazioni di commercianti e cittadini»