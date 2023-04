Firenze, troppi clienti con precedenti penali: questore chiude per 10 giorni un bar

Firenze, 1 aprile 2023 – Troppi clienti con precedenti e denunce, così la questura ha sospeso la licenza a un bar alla periferia nord di Firenze. Il questore Maurizio Auriemma ha disposto la chiusura per 10 giorni al locale proprio per tutelare l'ordine pubblico. Il provvedimento è stato adottato dopo numerosi controlli della polizia da cui è emerso che il bar era frequentato da persone, già note alle forze dell'ordine, che avrebbero “tenuto condotte che hanno creato disagio ai residenti” infondendo in loro insicurezza.

Un anno fa, la licenza era stata già sospesa allo stesso locale perché fu teatro di un violento scontro tra due stranieri uno dei quali rimase ferito ed ebbe giorni di prognosi. Altri 10 locali nei giorni scorsi sono finiti nel mirino dei controlli a Firenze, in particolare bar e ristoranti. In tre di essi sono state riscontrate diverse irregolarità. Personale del Nas avrebbe effettuato una sanzione di 2000 euro ad un esercizio pubblico del centro per mancanze in materia di sicurezza alimentare e di applicazione dei regolamenti comunitari.

L'Ispettorato del lavoro avrebbe riscontrato in un ristorante del centro alcuni lavoratori in nero e la mancanza di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: anche in questo caso è scattata una sanzione da 2500 euro e l'attività rischia la sospensione della licenza. Infine per un bar etnico c'è stata una sanzione da 2.500 euro e rischio di sospensione dell'attività per la mancanza del documento di valutazione dei rischi, inoltre la polizia municipale avrebbe contestato la mancanza della licenza per la somministrazione di cibi e bevande ed ha elevato una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro.