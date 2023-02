Bandierai degli Uffizi da cinquant’anni Una mostra nella Sala d’Arme per celebrare lo storico gruppo

Una mostra per celebrare i 50 anni dei Bandierai degli Uffizi di Firenze, il gruppo di sbandieratori che rappresentano ufficialmente la città. Per festeggiare il loro primo mezzo secolo di vita è stata inaugurata dal sindaco Dario Nardella, dal presidente del Calcio storico fiorentino e consigliere speciale dal sindaco per le tradizioni popolari Michele Pierguidi, dal direttore del corteo storico della Repubblica fiorentina Filippo Giovannelli e dal capitano dei Bandierai degli Uffizi Antonio Marrone la mostra, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, che racconta storia e tradizioni del gruppo che vanta circa duemila esibizioni in tutto il mondo. La rassegna proseguirà fino al 3 marzo con l’esposizione di materiali, bandiere, tamburi e fotografie, video e materiali che ripercorreranno mezzo secolo di storie dei Bandierai.