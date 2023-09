Bandabardò, ritorno alle origini Sul palco i quattro fondatori

di Manuela Plastina

La Bandabardò festeggia 30 anni di carriera. E lo fa con uno spettacolo, questa sera a Pontassieve, con cui chiude una mini tournée dedicata proprio allo speciale compleanno. E per l’occasione, promette sorprese. "Se negli altri concerti abbiamo aperto con “Uomini celesti“, cover di Battisti, primo brano del nostro primo disco – anticipa il chitarrista Andrea Orla Orlandini -, per la serata in Valdisieve potrebbe cambiare qualcosa. Ci sarà una sorpresa".

Ma tutto in “Se mi rilasso collasso, un libro suonato“ è una sorpresa. A partire dalla formazione: sul palco sono in quattro: Finaz, Nuto, Bachi e Orla, ossia il gruppo delle origini, unito dal 1993. "C’è uno spazio vuoto tra noi sul palco - dice il musicista -: Erriquez non c’è più fisicamente, ma occupa uno spazio importante nella nostra musica, nella nostra testa, nei nostri ricordi. È sempre con noi". “Se mi rilasso collasso“ è anche il titolo del libro che i quattro della Bandabardò hanno scritto per i loro 30 anni di sodalizio artistico.

"E’ uno sfizio che volevamo toglierci ed è venuto un bel lavoro". Poi l’idea di farne una piccola tournée, girando per l’Italia con un furgone e con solo due persone ad aiutarli per la parte tecnica. "In questo viaggio ci siamo riscoperti tra noi, ri-raccontati – dice ancora Orla -. Si è creato anche un rapporto diverso col pubblico, che ci ha seguito seduto sulle sedie all’interno di piccoli festival. Con la gente abbiamo parlato, intervallando la musica al racconto. E chi ci segue fin dal principio, ci ha detto di aver ritrovato la Bandabardò di un tempo. Un’emozione grande, a partire da noi stessi".

Sul palco portano dunque il loro libro di ricordi che, come delle pagine da sfogliare, canzone dopo canzone, ripercorre trent’anni di musica e di società italiana. Finita questa esperienza, qualche settimana di riposo e poi si riparte, con gli altri componenti del gruppo, con il nuovo materiale e con un nuovo tour con Stefano Cisco Bellotti, ma sempre con il solito entusiasmo di questi trent’anni.

Il concerto-racconto di oggi sarà alle 21,30 in piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve all’interno del Festival Piazza dei Popoli. Sempre all’interno della rassegna, oggi alle 18,30 Saverio Tommasi presenta il suo libro “Troppo Neri“, con illustrazioni di Francesco Malavolta.