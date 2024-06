Banda di ladri sfonda il cancello di una fabbrica di pelletteria di lusso, ma l’allarme li mette in fuga

Reggello (Firenze), 27 giugno 2024 – E’ stato con tutta probabilità l’allarme a mettere in fuga i ladri che cercavano di rubare capi d’abbigliamento in una fabbrica di pelletteria a Reggello, in provincia di Firenze. I malviventi avevano sfondato con auto e furgone il cancello dell’azienda di pelletteria che produce per griffe di lusso, la notte scorsa, nella zona industriale di Pian di Rona.

A chiamare il 112 è stato un addetto alla vigilanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri al cui vaglio ora sono i video delle telecamere di sorveglianza della zona. Da quanto finora emerso, la banda, composta da sei persone, avrebbe rubato sei veicoli per portare a termine il furto. Con una Cinquecento e un furgone hanno sfondato il cancello mentre avrebbero posto di traverso sulla strada altre auto per ostacolare il probabile intervento delle forze dell'ordine. Ma qualcosa li ha indotti a scappare, senza bottino. Non è escluso, secondo quanto finora ricostruito, che il sistema di allarme abbia impedito di portare a termine il colpo