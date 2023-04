Fucecchio, fanno esplodere un bancomat e rubano 15.000 euro

Fucecchio (Firenze), 22 aprile 2023 - Momenti di paura nella mattinata di oggi, sabato 22 aprile, a Fucecchio. Alle ore 5 circa, in piazza Dei Seccatoi, presso la Filiale della banca "Vival", ignoti, utilizzando una carica detonante non ancora meglio individuata, hanno rotto la postazione Atm ed hanno asportato le banconote, per una somma complessiva di circa 15mila euro.

Sono in corso i controlli sui danneggiamenti che ha subito la struttura, pertanto il danno complessivo è ancora in corso di una completa quantificazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Empoli che hanno effettuato il sopralluogo e indagano sull’accaduto anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati in corso di acquisizione.