Bambini scomparsi: ritrovati 200 in 5 mesi. Oggi la giornata di sensibilizzazione

La polizia ferroviaria ha rintracciato, da inizio anno, oltre 200 minori nelle stazioni toscane contro i 240 del 2023. Il bilancio è stato tracciato dalla questura di Firenze in occasione del 25 maggio, giornata internazionale dei bambini scomparsi, istituita per ricordare Etan Patz, 6 anni, del quale si perse ogni traccia a New York nel 1979. Per sensibilizzare sul fenomeno i cittadini, oggi la Stazione Santa Maria Novella farà da scenario a una campagna informativa organizzata dalla polizia in collaborazione con l’associazione Penelope Toscana, Penelope Italia, Associazione famiglie e amici persone scomparse.

A partire dalle ore 9, agenti della questura di Firenze, della polizia ferroviaria e della polizia Scientifica allestiranno uno stand informativo dove sarà distribuito un opuscolo e un segnalibro, realizzati per l’occasione dal servizio centrale anticrimine, in collaborazione con il servizio polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza. Per i più piccoli, una dimostrazione dell’efficienza dei cani poliziotto, risorsa fondamentale per la sicurezza oltre che per la ricerca di persone scomparse. Presente anche il "Poli012", riproduzione in legno di un piccolo elicottero della Polizia di Stato, a bordo del quale potranno salire i bambini.

In mattinata, la questura ospiterà un dibattito sul disagio giovanile, causa spesso dell’allontanamento volontario dei minorenni dalla famiglia, a cui parteciperanno gli studenti gli studenti della Consulta fiorentina. A moderare l’incontro sarà Maria Cristina Papa, dirigente della Divisione polizia anticrimine e Nadia Giannattasio, commissario capo responsabile dell’ufficio minori e vittime vulnerabili.

Gli esperti della sala operativa della Questura di Firenze - dove arriva la primissima chiamata d’emergenza e dalla quale si attivano tutte le operazioni del caso - e della polizia scientifica (specializzata in tutti i tipi di rilievi finalizzati a scoprire ogni sorta di traccia), illustreranno le procedure che scattano dopo la segnalazione della scomparsa di un minore.