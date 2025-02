Bambini palestinesi malati di cancro trasferiti in Italia per le cure arriveranno anche al Meyer

Quattordici bambini palestinesi malati oncologici hanno lasciato Gaza e saranno curati in Italia, nell’ambito dei programmi di assistenza umanitaria del governo. I piccoli pazienti, che arriveranno anche all’ospedale pediatrico fiorentino Meyer, hanno attraversato il valico di Rafah entrando in Egitto e sono stati accolti all’ospedale italiano Umberto I del Cairo, dove sono stati sottoposti alle visite mediche necessarie al trasferimento in Italia, insieme ai loro familiari. I bambini arriveranno oggi nel nostro Paese. La richiesta di evacuazione da Gaza e l’auspicio di un’accoglienza dei minori malati in Italia erano stati formulati anche dal cardinale Pierbattista Pizzaballa.