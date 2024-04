"Balloon Adventures". Un inno al viaggio tra clown giocolieri e palloncini

Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c’è più nulla da fare. Ma se questo palloncino fosse scappato dalle mani di due clown? Inizia così "Balloon Adventures", lo spettacolo dedicato ai bimbi (dai 5 anni in su) in programma domani (ore 16,30) al Teatro Cantiere Florida di Firenze. In scena i fondatori del Collettivo Clown, Andrea Meroni e Fabio Lucignano, nei panni di due aviatori, piloti di mongolfiera impavidi e coraggiosi, che per recuperare il palloncino perduto intraprendono un viaggio fino a Balloonia, dove si trovano i sogni sfuggiti, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Un’opera dolce amara con una narrazione che si mantiene leggera, eterea e sognante. Poetica senza perdere di comicità, comica senza perdere la poetica. Cosa significa inseguire un sogno, se non vivere? Un inno alla vita e al viaggio, o meglio "alla stessa ragione del viaggio, viaggiare" (ingresso sette euro, info: www.teatroflorida.it).