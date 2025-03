Baldaccio, sconfitta che brucia. Gol di Mazzanti allo scadere del 90’

GRASSINA

1

BALDACCIO BRUNI

0

GRASSINA: Bartoli, Meazzini, Fabiani, Alfarano, Tomberli, Pampalone, Meucci, Becucci, Baccini (12’ Lebrun (91’ Senthilkumar,), Simoni, Dini. A disp.: Merlini, Giannelli, Mazzoni, Neri, Pescucci, Giudice, Mazzanti. All.: Cellini.

BALDACCIO BRUNI: Ubirti, Piccinelli, Pedrelli, Russo, Giorni, Bruschi, Perfetti, Mambrini, Boriosi, Mercuri, Bonavita. A disp.: Selmani, Cappietti, Cocci, Beretti, Monini, Galletti, Giovagnini, Ceppodomo, Meloni. All.: Palazzi.

Arbitro: Kercaj di Pistoia. Rete: 90’ Mazzanti. Note: spettatori 200 circa. Angoli 7-4.

PONTE A NICCHERI – Dalla trasferta fiorentina la Baldaccio Bruni torna a casa a mani vuote. Sconfitta che brucia, racchiusa in pochi secondi quasi al tramonto del 90’ quando tutti erano ormai convinti che lo 0-0 sarebbe stato protocollato come risultato finale. Invece da un’iniziativa del rossoverde Lebrun, con l’ultimo assalto alla porta aretina, la palla arriva a centro area con Mazzanti, subentrato dalla panchina, che con tempismo la spedisce sul secondo palo alle spalle dell’incolpevole Ubirti. Niente da fare. Battuta d’arresto immeritata che lascia molto amaro in bocca alla squadra di Palazzi, ancora nel girone play off, che al "Pazzagli" interrompe la striscia positiva con una prestazione non brillante, con qualche errore e un pizzico di sfortuna, dovendo lasciare nel finale alla squadra fiorentina l’intera posta in palio.

G. Puleri