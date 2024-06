Bagno a Ripoli si veste di giallo per il via ufficiale dal Viola Park

Bagno a Ripoli è pronta: dare il via ufficiale al Tour de France. Per la prima volta partirà dall’Italia e la scelta è ricaduta su Firenze e in particolare sul territorio di Bagno a Ripoli. Il 29 giugno dopo una passerella a cronometri spenti dei ciclisti nel centro storico fiorentino, poi a piazzale Michelangelo e in zona Gavinana per rendere omaggio alla statua del grande Gino Bartali, la partenza effettiva della prima tappa sarà in via Pian di Ripoli, davanti al Viola Park, la cittadella sportiva della Fiorentina.

Poi i corridori proseguiranno sempre in territorio ripolese attraverso le frazioni di Candeli, Vallina, Rosano e poi via via passando dai Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano e San Godenzo per lasciare la Toscana e arrivare in Emilia Romagna, con traguardo a Rimini dopo 205 chilometri. Ma intanto alla partenza, per svariati minuti gli occhi del mondo del ciclismo saranno su Bagno a Ripoli e le sue bellezze. È la prima volta del Tour de France, ma non la prima volta che la città ospita le grandi gare ciclistiche; basti ricordare solo la tappa che partì da Ponte a Ema nel 2017 e il più recente passaggio per le vie del territorio nel 2021. Non è un caso: nella frazione è nato Gino Bartali, nella casa che fa angolo nella frazione e che al tempo era sotto l’egida ripolese, oggi fiorentina. Proprio di fronte oggi c’è il museo intitolato al grande "Ginettaccio" e che ora omaggia il giro di Francia con una mostra con collezione storica fino al 30 giugno: in esposizione biciclette, cimeli e materiali d’archivio tra cui le bici originali del Tour di Bartali (1938), di Coppi (1949) e di Nencini (1960). Bagno a Ripoli si prepara a celebrare i campioni mondiali del ciclismo e per l’occasione si vestirà con i colori della Grande Boucle: si riempirà di bandierine gialle lungo le strade e le vetrine dei negozi saranno tappezzate dello stesso colore. Il capoluogo ospiterà numerose iniziative per diventare una cittadella delle due ruote il giorno del passaggio del Tour. Ma ha già cominciato a festeggiare con uno spettacolo al teatro comunale di Antella. "Una vita sui pedali", dedicato all’amicizia di Bartali e Coppi e al loro incontro con Alfredo Binda. Solo un bell’aperitivo della festa in giallo di una Bagno a Ripoli sotto i riflettori del grande sport.

Manuela Plastina