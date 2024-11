Bagno a Ripoli piange Renato Bettini: "Ha sempre lottato per la comunità"

Era un riferimento per la comunità di Bagno a Ripoli: Renato Bettini è scomparso all’età di 88 anni. Era lo storico presidente dell’SMS di Bagno a Ripoli ma, in realtà, la sua attività sul territorio ripolese è stata da sempre molto più ampia e proiettata su diversi fronti: impegnato da sempre in politica, inizialmente all’interno del Partito Comunista, per molti anni è stato particolarmente attivo anche nelle scuole dove si recava a parlare della Resistenza ma anche di temi legati al sociale e alla vita di un tempo, un’attività che amava particolarmente. Costante poi ero il suo impegno per iniziative legate alla solidarietà. Anche se viveva a Firenze, con Bagno a Ripoli aveva sviluppato da sempre un legame particolare, proseguito anche dopo la morte della moglie avvenuta nel 2014. Una scomparsa, quella di Bettini, che ha colpito molto la comunità rappresentata, ieri mattina presto, da un post sulla sua pagina Facebook del sindaco Francesco Pignotti, che ha voluto salutare con lui anche il giornalista Franco Mariani, antellese di adozione, scomparso proprio ieri.

"Oggi Bagno a Ripoli e Antella – ha scritto Pignotti – perdono due persone, due amici, che per lungo tempo sono stati un punto di riferimento. Se n’è andato Renato Bettini, storico presidente della SMS di Bagno a Ripoli: solo pochi giorni fa avevamo parlato a lungo in occasione della riapertura del bar del circolo e avevamo fissato per vederci per alcune idee che aveva per il capoluogo".

Commosso anche il ricordo del circolo SMS cui l’attività di Bettini resta indissolubilmente legata: "Renato Bettini – si legge su un post su Facebook – ha lasciato questo tempo e questo spazio. Più volte Presidente del nostro circolo, ha dedicato la sua vita a lottare per i diritti dei popoli, l’uguaglianza sociale e l’impegno per la propria comunità. Chiamato affettuosamente ’Il Sindachino’ dalla comunità di Bagno a Ripoli, è rimasto fino all’ultimo un ottimo consigliere per il circolo. Grazie per tutto quello che hai fatto per tutti noi. Il consiglio ti abbraccia forte e abbraccia forte tutta la tua famiglia. Che la terra ti sia lieve".

La salma di Bettini è esposta da ieri alle cappelle della Misericordia di Badia a Ripoli dove rimarrà anche oggi dalle 10 alle 13. I funerali, che sicuramente saranno molto partecipati, sono invece fissati per questo pomeriggio alle 15 alla chiesa di Ponte a Ema.