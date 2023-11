22 novembre 1968, quel bacio in Star Trek che ruppe un tabù

Firenze, 22 novembre 2023 – Ci sono momenti che hanno fatto la storia, della televisione e non solo. Il 22 novembre del 1968 negli Stati Uniti andò infatti in onda un bacio capace di rompere un tabù della tv americana. In un episodio di Star Trek scattò il bacio 'proibito' tra il capitano Kirk (William Shatner) e l’ufficiale capo delle comunicazioni dell’Enterprise, Nihota Uhura (Nichelle Nichols). Uhura - prima afroamericana a ricoprire un ruolo di ufficiale comandante in una fiction - divenne molto caro al pubblico, tanto che Martin Luther King intervenne personalmente affinché l'interprete, l'attrice Nichelle Nichols, non abbandonasse la serie.

Star Trek dunque, con la semplicità di una serie fantascientifica, ha sdoganato quel tabù. Ma c’è di più: nonostante gli autori non avessero nessuna nozione di fantascienza, Star Trek per assurdo ha anticipato di circa 40 anni molti oggetti tecnologici che solamente in seguito sono diventati di uso quotidiano come i minidischi, i telefoni satellitari i computer palmari e tablet pc. Nasce oggi Scarlett Johansson nata il 22 novembre del 1984 a New York. Oggi la famosa attrice compie 39 anni. Una celebre battuta di uno dei tanti personaggi che ha interpretato nel corso della sua carriera cinematografica, recita così: “La verità è una questione di circostanze.”