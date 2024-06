Baby gang : "Fondamentale la prevenzione"

"Bisogna lavorare sulla prevenzione, a casa e a scuola. È un problema di sicurezza che mette a dura prova sindaci e amministrazioni, ma è più preoccupante ciò che sta alla base di queste azioni distruttive". A parlare è Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi toscano, ed il riferimento è al caso di Impruneta dove imperversa una baby gang che danneggia auto e panchine, tanto che il sindaco ha deciso di rimettere i conti dei danni alle famiglie. "Siamo noi adulti – dice ancora Gulino – a doverci porre le domande e pensare a strategie di intervento su questi fatti penosi, per promuovere la salute e non intervenire solo in emergenza. Noi adulti abbiamo il compito di non archiviare questi episodi e non negarne la drammaticità. La prevenzione deve essere la priorità: il fenomeno dei vandalismi e delle ‘baby gang’ va affrontato con le famiglie, gli insegnanti, gli stessi giovani".