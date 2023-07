Bambina scomparsa a Firenze, i genitori: “Appello a Giorgia Meloni, ci stia vicino”

Firenze, 10 luglio 2023 – “Facciamo appello al premier Giorgia Meloni, ci stia vicino. Siamo disperati”. Sono le parole di Katherine Alvarez e Miguel Angel Romero Chiccllo, rispettivamente la mamma e il papà di Kata. Siamo a un mese dalla scomparsa della piccola di cinque anni, svanita nel nulla mentre giocava all’interno dell’ex Hotel Astor, la struttura occupata da molti senza casa tra cui i membri della famiglia della bambina.

I genitori di Kata

Struttura che, dopo la vicenda, è stata chiusa. I genitori vivono adesso altrove e da un mese sono alla ricerca di indizi, anche minimi, che possano portare alla piccola.

Tante le segnalazioni, tante le piste ma della bambina non c’è più nessuna traccia, mentre la procura continua le indagini. In un video, rilasciato proprio nel pomeriggio del 10 luglio, i genitori chiedono al presidente del Consiglio Giorgia Meloni di aiutarli nel far luce sulla vicenda, di aiutarli nel non fare dimenticare la storia della bambina finita chissà dove e chissà con chi. Il tutto nella serata in cui ci sarà una nuova manifestazione per Kata organizzata dalla comunità peruviana, corteo al quale i genitori chiedono alla città di partecipare.