Babbo di Kata ubriaco. Show a Sollicciano

Intorno alle 9 di lunedì mattina, Miguel Angel Romero Chicclo, il babbo di Kata, la piccola peruviana scomparsa il 10 giugno dell’anno scorso dall’occupazione dell’hotel Astor di via Maragliano, è stato trovato dagli agenti della polizia penitenziaria barcollante e completamente ubriaco nei corridoi di Sollicciano. Una tremenda ’sbornia’ quella accusata dal giovane peruviano, che avrebbe assunto qualche bicchiere di troppo di una sorta di grappa che, secondo fonti interne, i detenuti producono distillando frutta macerata. La ’passeggiata’ di Chicclo nel corridoio del penitenziario, con tanto di occhiali da sole, sembrava diretta verso la porta di uscita, fino a quanto degli agenti sono interventi e lo hanno riportato in cella. Per lui solo una sgridata e un forte mal di testa .