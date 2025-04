"Azioni incisive per il terzo settore"

Ha fatto tappa a Campi ’Viaggio nel Terzo settore’, l’iniziativa del Pd che sta attraversando tutta l’Italia per valorizzare e sostenere le realtà associative. All’incontro, al Circolo Arci Dino Manetti, sono intervenute ieri Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd, con delega a terzo settore e associazionismo, e Laura Rimi, responsabile associazionismo del Pd toscano. A prendere la parola, anche il presidente della Toscana, Eugenio Giani, l’assessora regionale alle politiche sociali, Serena Spinelli, e il segretario regionale del Pd, Emiliano Fossi.

"Il viaggio del Pd nel terzo settore fa oggi tappa in Toscana - ha dichiarato Bonafoni - per dire che in un Paese in cui le disuguaglianze aumentano, c’è una regione che invece sta dando risposte: dal primo minuto di vita dei bambini e delle bambine con i nidi gratis, fino all’ultimo con una legge sul fine vita che ha fatto scuola". "Il terzo settore ha bisogno di vicinanza e di essere sostenuto dalla politica - ha affermato Rimi -. Va supportato non solo con azioni politiche più incisive, ma anche con la nostra presenza".

"Il terzo settore in Italia è una realtà straordinaria - ha dichiarato Giani - che riesce a svolgere una funzione essenziale sul piano della cultura e dello sport, sul piano della Protezione civile, e in Toscana, che è una regione che lo valorizza più di ogni altra, ha la peculiarità di intervenire in maniera incisiva sul piano dell’emergenza e dell’urgenza sanitaria". "Gli enti toscani iscritti al Runts sono 10.837- ha affermato Spinelli -. Di questi 3.200 sono organizzazioni di volontariato e oltre 6mila associazioni di promozione sociale. Ci sono poi 890 imprese sociali e, in totale, sono oltre 256mila le persone volontarie, mentre sono circa 8.300 i dipendenti".

"Ringraziamo il Pd nazionale per fare tappa in Toscana con questa iniziativa - ha detto Fossi -. Fino a oggi la politica e le istituzioni hanno chiesto tanto al terzo settore: ora è il momento di mettersi a sua disposizione chiedendo quali sono i bisogni di questo mondo che rischia un progressivo indebolimento a causa del contesto storico che viviamo, dove le risorse diminuiscono e le difficoltà dei cittadini aumentano". Ulteriori tappe dell’iniziativa sono state a Fucecchio e Prato.

Lisa Ciardi