Aziende da tutta Italia c’è Borgo DiVino

"Borgo DiVino", il wine festival mugellano, cambia sede. L’evento, finora ospitato da villa Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo, causa lavori, si terrà per la prima volta al Golf Club Poggio dei Medici di Scarperia e San Piero. Cambia la sede, ma non i contenuti di "Borgo DiVino", appuntamento per chi ama il vino, e per gli operatori di settore. Saranno infatti 98 le aziende vinicole provenienti da tutta Italia, ma anche da Francia e Slovenia. La manifestazione si tiene sabato e domenica prossimi, dalle 10 alle 19, e prevede occasioni di approfondimento e degustazioni. Ci sarà anche una navetta gratuita che nei due giorni, a cadenza oraria, collegherà il Golf Club con le stazioni ferroviarie di San Piero e Borgo San Lorenzo.