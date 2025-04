Aziende artigiane in sofferenza: "Serve una strategia per reagire"

Cambio della guardia alla guida di Cna Mugello: è Raffaele Cacciapuoti, imprenditore del settore edile e fondatore nel 2013 di Cogef (Costruzioni Generali Firenze), con sede a Borgo San Lorenzo, il nuovo presidente, e succede a Massimo Capecchi. E il primo pensiero del neo presidente è rivolto proprio a Capecchi: "Un grande grazie a Massimo per il tempo e l’energia che ha dedicato in tutti questi anni a Cna e alle imprese del Mugello e che continuerà a dare il suo contributo all’interno del nuovo direttivo". Direttivo che per i prossimi 4 anni è formato, oltre che da Cacciapuoti, da Enrico Boni, Massimo Capecchi, Eleonora Fioretti, Erjon Lamce, Leandro Lascialfari ed Enrico Poli.

"Veniamo da anni difficili e, oggi, nuove tensioni internazionali che si ripercuotono su comparti strategici del territorio – ha spiegato Cacciapuoti – È il momento di reagire, rafforzare il ruolo dell’associazione e costruire una visione condivisa per lo sviluppo e la tutela del Mugello. Serve una strategia vera, non soluzioni tampone. Bisogna programmare interventi strutturali e garantire la manutenzione del territorio nel suo insieme. Non possiamo permettere che la prossima emergenza ci trovi ancora impreparati".

L’elezione di Cacciapuoti è stata anche occasione per fare un quadro generale della situazione dell’artigianato in Mugello: "il tessuto imprenditoriale della zona – si spiega da Cna - seppur solido nelle sue basi, sta attraversando una fase di contrazione. Le imprese attive sono 4.963, di cui il 35% artigiane. Tra il 2014 e il 2024 si registra un calo del 6,5%, quasi il doppio rispetto al calo medio dell’area metropolitana (–3,5%). La presenza di imprese straniere si ferma al 12%, ben al di sotto della media metropolitana (19,9%), mentre risultano in linea le quote di imprese giovanili (7,6%) e femminili (23%)".

Tra i primi obiettivi di Cacciapuoti c’è quello di continuare l’impegno ad avvicinare il mondo della scuola a quello dell’impresa per contribuire a colmare il divario tra formazione e bisogni delle aziende.

Paolo Guidotti