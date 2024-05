Aziende agricole, caseifici e associazioni . La visita del sottosegretario all’agricoltura

Visita ufficiale, venerdì, del sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra (nella foto) a San Casciano. Organizzata da Benedetta Venezia, candidata per il centrodestra, l’iniziativa "vedrà in un primo momento la visita alle cantine Antinori e poi al caseificio Corsano e Paterno. Quindi, alle 19 alla tenuta il Corno, il sottosegretario incontrerà le associazioni di categoria e le aziende agricole e vinicole del comune di San Casciano", spiega Venezia. "Si tratta di un evento istituzionale importante per il nostro territorio e abbiamo provveduto a invitare tutte le autorità, compreso il sindaco, Roberto Ciappi, e di associazioni tra cui Coldiretti, Unione agricoltori, Consorzio del Chianti Classico". L’incontro, continua Venezia, "avrà lo scopo di dare la possibilità a tutte le aziende del territorio di avere un confronto diretto con un esponente del governo centrale, direttamente interessato al settore, e tenere vivo il legame tra le realtà locali e gli enti romani". La scelta è caduta su San Casciano "in quanto non si può non parlare di agricoltura in un Comune al centro del Chianti Classico. E l’agricoltura è alla base di questo territorio che con il suo legame con il turismo sano e buono crea ricchezza e ricadute positive". Un settore così importante, quello agricolo, per San Casciano che "il Comune dovrebbe appoggiare gli agricoltori, che invece, spesso e volentieri, sono abbandonati a se stessi. Vino e olio sono prodotti di eccellenza ma che non sono adeguatamente sfruttate per la pubblicizzazione. Il Comune dovrebbe farsi portavoce in tutto il mondo di quello che effettivamente siamo e di quello che abbiamo, a partire dal Gallo Nero". Venezia sottolinea come altri territori vinicoli toscani "siano in una situazione ben diversa grazie al legame instaurato dal Comune con le aziende agricole. A San Casciano dobbiamo allargare gli orizzonti".

Andrea Settefonti