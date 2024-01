"Avviato il processo di formazione del Piano Operativo Comunale di Impruneta: coinvolgimento dei cittadini e dei giovani"

Al via il processo di formazione del Piano Operativo Comunale di Impruneta. Sui siti istituzionali del Comune è pubblicato, insieme alla delibera della giunta comunale e ai documenti correlati, un avviso che invita i cittadini e tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte e contributi finalizzati all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del Piano. Chiunque può far parte del percorso di partecipazione ed informazione che l’amministrazione riserva alla formazione del Piano Operativo. I contributi avranno però esclusivamente un valore consultivo e non vincolante in alcun modo per la definizione dei contenuti del POC. Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate utilizzando unicamente l’apposito modulo di presentazione, corredate dalla documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 13 del prossimo 8 marzo. Non verrà preso in considerazione qualsiasi altro contributo presentato la scadenza. Fra l’altro l’amministrazione si riserva di richiedere maggiori dettagli relativi alle aree e all’oggetto delle proposte. Nel processo, fra l’altro, saranno coinvolti anche i giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che avranno la possibilità di essere parte attiva nei laboratori tematici su argomenti relativi alla formazione del nuovo strumento urbanistico. Tre le tappe previste per il progetto: il 22 febbraio è infatti in programma un incontro formativo che porterà i partecipanti a guidare i successivi workshop per la realizzazione del Piano Operativo. Gli incontri tematici si terranno, invece, il 7, 14 e 21 marzo mentre l’evento finale di restituzione dei contributi è in programma a maggio.