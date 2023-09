"Autovelox a Bagno a Ripoli: via Roma sicura grazie al piano "traffic calming"".

In arrivo un nuovo autovelox su via Roma: sono iniziati i lavori per collocarlo in località La Fonte, all’altezza del fontanello pubblico. È la seconda fase del piano "traffic calming", avviato sulla provinciale 1 con la segnaletica orizzontale in tinta rossa, quella luminosa con i cosiddetti "occhi di gatto" e la trasformazione della strada in "Zona 40". L’avvio del piano per la sicurezza, sottolinea il sindaco Francesco Casini, "ha già dato i suoi frutti: dai 22 incidenti del 2022, siamo scesi a 8 quest’anno". L’installazione del velox è stata concordata coi cittadini. "In questi anni, abbiamo incontrato i residenti di via Roma, soprattutto chi vive alla Fonte, uno dei punti più caldi – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pignotti –. Ci eravamo impegnati a prendere provvedimenti e li stiamo completando".