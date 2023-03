Autonomia differenziata: incontro con Deidda e Brunori

Bagno a Ripoli (Fi), 29 marzo 2023 - La proposta di legge presentata dal ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli sull’Autonomia differenziata sta spaccando l’opinione politica, tecnici ed esperti.

Prevede per le Regioni a statuto ordinario la possibilità di chiedere allo Stato di avere competenza legislativa esclusiva su 23 materie oltre a quella di trattenere il gettito fiscale.



Elementi che non convincono tutti, in particolare quegli economisti, politici e sociologi che vedono in questa proposta di legge sul tavolo del consiglio dei ministri un rischio per il rispetto della carta costituzionale.



È proprio questo timore al centro del nuovo incontro organizzato dal Comitato di Bagno a Ripoli del "Gruppo per la Costituzione”. Sabato primo aprile alle 16 alla Casa del Popolo di Grassina (piazza Umberto 1°) il magistrato Beniamino Deidda e il professor Paolo Brunori dell’Università di Firenze e della London School of Economics, si confronteranno sul tema “La fine dell’Unità d’Italia: l’autonomia differenziata spacca il Paese” partendo dall’articolo 5 della Costituzione: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali”.

Ingresso libero.