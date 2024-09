Autonomia differenziata, firme online fino al 25 settembre

Campagna del referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata: si entra negli ultimi sette giorni della raccolta firme cartacea, mentre firmare online sul sito Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “www.cgiltoscana.news” referendumautonomiadifferenziata.com, sarà possibile fino al 25 settembre in quanto la certificazione lì è automatica. "L’attività svolta da tutte le componenti del Comitato promotore toscano del referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata, tra fine luglio e agosto, - recita una nota - è stata straordinaria: un impegno che ha incrociato migliaia di cittadini e cittadine di tutta la regione, dai contesti urbani a quelli di villeggiatura, dalle feste di partito alle sagre di paese, sempre riscontrando tanta volontà di opporsi alla sciagurata legge “spacca-Italia” della destra al governo (oltre 600 i banchini effettuati). Le firme cartacee raccolte in Toscana sono ad ora oltre 30mila, oltre 30mila quelle online. A livello nazionale non siamo lontani dall’obiettivo del milione".

Il Comitato promotore toscano del referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata è composto da Acli, Ali, Anpi, Arci, Avs, Cdc, Cgil, Cittadinanzattiva, Cnca, Legambiente, Libera, Magistratura Democratica, M5s, Pd, Prc, Sce, Uil.