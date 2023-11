Autolinee toscane, sospensioni a Firenze e Prato causa allagamenti

Firenze, 3 novembre 2023 – Intere zone isolate in Toscana, ma Autolinee toscane sta lavorando con grande sforzo per garantire i collegamenti dove è possibile e soprattutto per comunicare in tempo reale sul proprio sito le interruzioni e i ripristini, in una situazione d’emergenza in cui la viabilità è soggetta a continui mutamenti. Un servizio davvero essenziale per garantire la possibilità di spostarsi, e fra questi i tanti che hanno avuto le auto danneggiate dall’alluvione e sono rimasti senza un mezzo.

Tra le zone più colpite la Piana fiorentina e pratese, in particolare Campi. La linea 35 è tuttora limitata a Cappella Bargiacchi (non entra a San Donnino) mentre la linea 30 fa capolinea alla Motorizzazione. Il 67 (Signa- Campi-San Donnino), dopo la sospensione mattutina, invece è stato riattivato. Le linee 75 e 303 sono soppresse.

La buona notizia è che da domani 4 novembre torneranno le linee scolastiche di Sesto insieme alla riapertura delle scuole del comune: l’80 e l’81 effettueranno servizio regolare, mentre l’86 sarà in servizio ma con deviazioni. La linea 87 che collega con il territorio comunale di Campi potrebbe invece essere soppressa: in serata il Comune di Campi deciderà.

Per quanto riguarda Prato per le linee 1+ e 10 è chiuso il piazzale del Palazzetto dello sport di Maliseti e il capolinea provvisorio è in Via A. Kuliscioff fermata Isola di Lero. Il 10 transita a ora per Maliseti e Casale.

La linea 212 direzione Campi Bisenzio effettua percorso regolare fino alla Mezzana Perfetti Ricasoli, poi allo svincolo con la Via di Pantano (ex Lanificio Pecci) deviazione a diritto sulla Mezzana Perfetti Ricasoli, uscita allo svincolo successivo su Via Parco della Marinella, alla rotatoria a sinistra su Via F.lli Cervi, GKN, poi percorso regolare. Le corse sono limitate alla Zona Industriale Tomerello Via S. Allende (capolinea fermata Maestri del Lavoro Sda). In direzione direzione Prato, invece, il 212, parte dalla zona industriale Tomerello Via S. Allende (sempre capolinea alla fermata Maestri del Lavoro Sda), inversione alla rotatoria con Via di Limite, Via S. Allende, poi percorso regolare. Percorso regolare fino a Via F.lli Cervi, I Gigli, poi alla rotatoria a destra su Via Parco della Marinella, sinistra Mezzana Perfetti Ricasoli, poi percorso regolare. Per la direttrice Firenze Campi Bisenzio e viceversa, l’esercizio è sospeso Sospensione anche verso la Val di Bisenzio per la linea 214 Vaiano-Schignano-Migliana-Masseto.

La linea 2+ in direzione Santa Lucia fa percorso regolare fino al Viale G. Galilei, poi alla rotatoria con Via G. Marradi deviazione a diritto sul Viale G. Galilei, alla rotatoria a diritto su Via A. Badiani, inversione alla rotatoria con il Viale F.lli Cervi, Via A. Badiani (capolinea provvisorio fermata Badiani 2); in direzione Stazione da Santa Lucia parte Via A. Badiani (fermata Badiani 2), poi alla rotatoria a diritto sul Viale G. Galilei, poi percorso regolare. In direzione Galceti: percorso regolare fino a Via di Cantagallo (ospedale Villa Fiorita), poi deviazione a sinistra su Via di Galceti, alla rotatoria a destra su Via sette marzo, inversione alla rotatoria con Via di Cantagallo, Via sette marzo, poi percorso regolare; in direzione stazione da Galceti: percorso regolare fino a Via S. Pisani, poi deviazione a sinistra su Via di Galceti, alla rotatoria a diritto su Via di Galceti, poi percorso regolare. Per le direttrici Le Badie, Grignano, San Giorgio e Paperino.

Sono sospesi tutti i collegamenti con la località di Sant’Ippolito di Galciana del 3+. Tutte le corse si fermano al capolinea di Galciana. Il 12 limita in Via Tobbianese (cimitero di Vergaio) e n raggiunge la località di Casale e di Figline. Sospesa la linea 208 Montemurlo-Montale e il 209 per il cimitero di Montemurlo. Sospeso anche il 213 Poggio a Caiano-Firenze.

Gli aggiornamenti sono in continuo divenire, prima di partire è consigliabile consultare il sito di Autolinee toscane alla sezione Emergenza meteo.