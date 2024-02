"Autografi a GOgò". Due giorni di firmacopie alla Giunti Odeon

Autografi a "GOgò". Oggi e domani alla Giunto Odeon sarà un susseguirsi di incontri con gli autori. Generi e stili diversi, ma un obiettivo comune: incontrare i fan e autografare le copie dei loro ultimi romanzi (e non solo). Si inizia oggi alle 12 con Amélie Nothomb che presenta il suo 32esimo romanzo, "Psicompompo" (Voland – Le Amazzoni); alle 17 sarà la volta di Marie Nimier con "La regina del silenzio" (Edizioni Clichy – Gare du Nord), mentre alle 18 ’gioca in casa’ Marco Vichi (in foto) con il nuovo romanzo dal titolo "Il ritorno" (Guanda – Narratori della Fenice). Domani, invece, si parte alle 11 con Barbara Perna e il suo nuovo "Annabella Abbondante. Il passato è una curiosa creatura" (Giunti Editore); alle 12 sarà la volta di Thomas Schlesser con "Gli occhi di Monna Lisa" (Longanesi – La Gaja scienza), mentre alle 15 ci sarà Lidia Ravera con "Un giorno tutto questo sarà tuo" (Bompiani – Narratori italiani) e, infine, alle 16 Chiara Moscardelli con "Teresa Papavero e i fantasmi del passato" (Giunti Editore). I firmacopie sono a ingresso libero, senza prenotazione.