Autodifesa, a lezione da Antonia De Mare

Una lezione gratuita di autodifesa attraverso gli sport da combattimento con Antonia De Mare. L’atleta, medaglia d’oro ai Mondiali WMO Muay Thai, sarà sabato alle ore 10, al Ginger Zone di piazza Togliatti. Oltre alla lezione, andrà in scena anche un’esibizione delle atlete scuola di pugilato Boxe Robur Scandicci. L’evento è organizzato dal Comune di Scandicci, a cura della Commissione Pari Opportunità con la Presidente Ilaria Capano (per informazioni, tel. 389 94 34 196). Un "pugno", metaforico", alla violenza, che servirà ad aiutare le donne a difendersi in caso di violenza o aggressione.