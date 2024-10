Autobus urta due donne in piazza San Marco. Restano bloccate contro il muro di un palazzo, salvate

Firenze, 30 ottobre 2024 – Momenti di paura in piazza San Marco a Firenze. Intorno alle ore 18:30 un autobus che stava svoltando verso piazza Indipendenza ha urtato due donne che si trovavano sul marciapiede. Le donne sono rimaste bloccate tra il mezzo e il muro.

Una donna è stata liberata quasi subito ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118. Un’altra donna, 70 anni, è stata liberata dai vigili del fuoco con l’utilizzo di cuscini di sollevamento. La donna risultava cosciente, è stata poi consegnata al personale sanitario.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale.

Disagi per il traffico. Molti autobus sono rimasti incolonnati in piazza San Marzo a causa della chiusura forzata del tratto di strada per permettere le operazioni di soccorso alle due donne coinvolte.

Sul posto è stata inviata anche una autogru dei vigili del fuoco fatta poi rientrare.