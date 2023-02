Manifestazione a Firenze, cambiano i percorsi degli autobus: ecco tragitti e orari

Firenze, 20 febbraio 2023 – Martedì 21 febbraio, in occasione della manifestazione studentesca con corteo organizzata a Firenze a seguito dell'aggressione avvenuta sabato scorso ai danni di alcuni studenti del liceo Michelangiolo, alcune linee di autobus subiranno deviazioni ai percorsi e agli orari. Lo fa sapere Autolinee Toscane: “Quattro linee di bus urbane subiranno momentanee deviazioni e l’intera rete potrà essere coinvolta da rallentamenti e disagi”.

La manifestazione studentesca con corteo partirà alle ore 18 di martedì 21 febbraio da viale Malta. Percorre viale Fanti, viale dei Mille, via dei Sette Santi, via del Campo d’Arrigo e via Fratelli Bandiera, e termina in viale Malta.

A causa della manifestazione, il servizio di Autolinee Toscane “dovrà necessariamente variare, modificando percorsi in base alle chiusure, a partire dalle ore 17:30 fino alla conclusione della manifestazione, indicativamente intorno alle 20:30”.

Sono quattro le linee dei bus direttamente interessate dalle deviazioni: le linee 3, 10, 17 e 20. “Queste – fa sapere ancora in una nota Autolinee Toscane – cambieranno alcuni tratti dell’itinerario solitamente percorso, in entrambe le direzioni”.

La linea 3 sarà così deviata:

Direzione Nave a Rovezzano: Viale dei Mille – Via Marconi – Piazza San Gervasio – Via Gasperi – Piazza Antonelli – Via delle Cento Stelle

Direzione Boccaccio: Via Baldesi – Piazza San Gervasio – Via Marconi – Viale dei Mille

La linea 10 sarà così deviata:

Direzione Libertà: Via Amari – Viale Fanti – Viale Calatafimi – Via Nicolodi – Via Cocchi – Via Baldesi – Piazza San Gervasio – Via Marconi – Viale dei Mille

Direzione Settignano: Via del Pratellino – Via Marconi – Piazza San Gervasio – Via Gasperi – Piazza Antonelli – Via delle Cento Stelle – Viale Calatafimi – Viale Fanti – Via Amari

La linea 17 sarà così deviata:

Direzione Verga: Viale dei Mille – Via Marconi – Piazza San Gervasio – Via Gasperi – Piazza Antonelli – Via delle Cento Stelle

Direzione Boito/Cascine: Via Baldesi – Piazza San Gervasio – Via Marconi – Viale dei Mille

Anche la linea 20, come comunicato da Autolinee Toscane, subirà variazioni. Ma sul sito di AT non sono al momento presenti avvisi sulle modifiche temporanee del percorso della linea.