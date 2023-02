Il post di Pelù sull’aggressione al liceo: «Avanti così, verso lo sfascio»

Piero Pelù

Firenze, 19 febbraio 2023 – «Davanti al liceo Michelangelo di Firenze una squadra di giovani neo fascisti hanno aggredito e picchiato selvaggiamente i ragazzi del Collettivo di sinistra. Ma tranquilli, in Italia non esiste il rischio del ritorno del fascismo e tra i ragazzi non c'è il mito della violenza. Avanti così verso lo sfascio». Così su Facebook il rocker fiorentino Piero Pelù.