"Autobus gratuiti per chi ha meno di 19 anni"

Bus notturni nei fine settimana tra Campi e Firenze per ridurre il numero di incidenti; abbonamenti gratuiti ad Autolinee Toscane per i 2.561 ragazzi tra i 14 e i 19 anni e autobus a chiamata con mezzi elettrici per collegare le aree periferiche di Campi. Sono queste le principali misure del progetto "Giovani in Movimento", presentato da Andrea Tagliaferri, candidato sindaco alle elezioni del 14 e 15 maggio prossimo, sostenuto dalle liste Si Campi a Sinistra, Fare Città e Sì Parco della Piana - No aeroporto e Movimento 5 Stelle. "Abbiamo già fatto i conti e ‘Giovani in Movimento’ è più che sostenibile" spiega Tagliaferri" ricordando che il progetto che ha tre obiettivi principali: sostenere le famiglie dei ragazzi, in particolare studenti, che ogni mattina sono costretti a raggiungere Prato, Sesto Fiorentino o Firenze per andare a scuola, dare una spinta decisiva in direzione di una mobilità sostenibile e collettiva e rafforzare i collegamenti tra Campi e Firenze, in sinergia con l’arrivo nel comune campigiano della linea 2 della tramvia. "In città abbiamo più di duemila ragazzi che per andare alle scuole superiori non hanno alcuna alternativa – spiega Tagliaferri (nella foto) -: o prendono il motorino o il bus oppure si fanno portare dai genitori in auto. Noi vogliamo incentivare la seconda soluzione, azzerando i costi per le famiglie e riducendo contemporaneamente il numero di veicoli in circolazione. Ecco perché la prima iniziativa della mia giunta, una volta eletto sindaco, sarà quella di organizzare un tavolo di lavoro con Autolinee Toscane per avviare questa rivoluzione della mobilità nel più breve tempo possibile". Nella riorganizzazione del trasporto pubblico, per Tagliaferri è importante anche rafforzare i collegamenti verso Sesto e Calenzano.

Barbara Berti