Firenze, cinque veicoli rubati recuperati dalla polizia municipale

Firenze, 5 marzo 2024 - Cinque veicoli rubati recuperati in due settimane. È questo il bilancio di una serie di interventi effettuati dalla Polizia Municipale. Si tratta di mezzi individuati e fermati dagli agenti dell’Autoreparto per controlli durante i quali è stata scoperta la loro provenienza illecita. Il primo degli episodi ha portato al recupero di una Toyota. Una pattuglia ha intimato l’alt all’auto ma per tutta risposta il conducente si è dato alla fuga prima con la vettura poi a piedi. Alla fine l’uomo è stato fermato, il mezzo recuperato e riconsegnato al proprietario In via Faentina sono stati gli agenti in motocicletta a rintracciare in sosta una Mercedes, rubata in provincia di Brescia, e coinvolta nei giorni precedenti di un sinistro stradale con fuga. Grazie a un appostamento hanno poi individuato anche la persona che aveva la disponibilità della vettura, sequestrata in attesa di essere restituita al proprietario. Anche il terzo veicolo, una Nissan, è stato recuperato da una pattuglia di agenti in borghese in motocicletta che hanno fermato l’auto sui viali per un controllo. È emerso che la vettura faceva di proprietà di un lotto prese a noleggio presso una grossa impresa di leasing e mai restituite al termine del contratto, sulle quali verteva un rintraccio per appropriazione indebita. Il veicolo è stato messo a disposizione dell'impresa noleggiatrice. Infine grazie all’ultimo controllo in via Aretina, effettuato da una pattuglia in moto, sono stati recuperati due mezzi: uno scooter di grossa cilindrata e una Vespa. Il primo veicolo è stato fermato dagli agenti in strada, il secondo invece è stato recuperato grazie a una indagine partita dopo che il conducente è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi di un altro scooter. Gli agenti hanno infatti rintracciato il mezzo, una Vespa 125 il cui furto era stato denunciato pochi giorni prima, nei luoghi frequentati dall’uomo. Il mezzo è stato restituito alla proprietaria. Il bilancio dei controlli è cinque veicoli recuperati e quattro persone denunciate per ricettazione.