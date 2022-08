Auto impallinate con la fionda, vetri rotti e rabbia a San Jacopino

L’estate porta con sé i tormentoni. In San Jacopino, invece, la bella stagione porta tormenti.

Da luglio, in zona via Toselli, diverse auto sono state impallinate da un misterioso cecchino che, secondo il comitato dei cittadini presieduto da Simone Gianfaldoni, scaglierebbe bulloni con una fionda all’indirizzo di finestrini e lunotti. I risultati sono danni e disagi per i proprietari che si ritrovano i cristalli delle proprie auto in frantumi, ma è forte anche il rischio che possa farsi male qualcuno. Sembra che il fantomatico impallinatore, già in passato sia stato identificato dalle forze dell’ordine, con tanto di sequestro della fionda.

"I cittadini sono esasperati e impauriti perché se prende un pedone che passa di lì si racconta un’altra storia", si lamenta il comitato dei cittadini attivi di San Jacopino. "Chiediamo a chi di dovere di intervenire", aggiungono, segnalando che anche al giardino di via Galliano ci sono problemi per via dei frequentatori che bivaccano, s’ubriacano e si picchiano.