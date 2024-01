Auto contro scooter: omissione di soccorso e patente ritirata

Incidente tra un’auto e uno scooter: cade la conducente e l’uomo di quarantaquattro anni fornisce dati falsi. Il protagonista abita in un comune toscano. Mercoledì scorso una scooterista è stata vittima di una brutta vicenda in viale Lavagnini dove una pattuglia del Reparto Infortunistica stradale è intervenuta.

L’automobilista, infatti, dopo aver negato i fatti dell’accaduto, decide di allontanarsi lasciando un foglio con nome e numero telefonico fasulli alla scooterista. Ma le immagini delle telecamere hanno dimostrato una storia diversa: è stata l’auto a urtare lo scooter facendolo cadere. Vano è stato il tentativo delle agenti di contattare il conducente perché il cellulare risultava spento o non raggiungibile. Hanno così contattato la Polizia Municipale del comune dove abita il proprietario: quest’ultimo ha spiegato che il giorno dell’incidente l’auto era guidata dal figlio. L’uomo una volta rintracciato è stato invitato al Comando, accusandolo di omissione di soccorso e di volontà di non fornire i propri dati visto che il numero lasciato alla scooterista era a suo nome, ma disattivato dal 2005, come conferma il controllo effettuato dall’azienda di telefonia. Inevitabile per l’uomo è stato il ritiro della patente.