Auto contro albero. Due anziani feriti

Brutto incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ieri sulla Sp 551 Traversa del Mugello, tra Borgo e San Piero a Sieve. Intorno alle 15 un’auto, con a bordo due persone, è finita contro uno degli alberi che costeggiano la strada, ed è poi rimbalzata al centro della carreggiata. E’ accaduto poco prima del sottopasso ferroviario e del distributore di carburante. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, la polizia municipale dell’Unione Mugello, distretto di Scarperia e San Piero, e il personale addetto all’igiene ambientale per il ripristino della sede stradale. I due occupanti della vettura, un uomo di 76 anni e una donna di 69, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo in codice giallo. Sul momento si erano formate lunghe code in entrambe le direzioni, ma dopo la rimozione della vettura la situazione del traffico è rapidamente tornata alla normalità. Non risultano coinvolti altri veicoli.