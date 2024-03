Auto bruciata blocca la Faentina. Ore di attesa per rimuovere i resti

È stato riaperto solamente nella serata di ieri il tratto della strada regionale 302 Faentina, chiuso fin dalla notte precedente a causa di un’auto in fiamme, fra le località della Querciola e dell’Olmo, al chilometro 13. L’incidente non ha causato nessun ferito e danni limitati alla vettura, ma poiché a prendere fuoco, per cause da definire, è stato un veicolo alimentato a Gpl, per garantire la sicurezza i vigili del fuoco hanno disposto che la strada dovesse restare chiusa alla circolazione in entrambi i sensi di marcia fino al completamente delle operazioni di rimozione della carcassa carbonizzata. La presenza della bombola ha richiesto infatti particolari cautele. Soprattutto è stato necessario attendere la disponibilità di un carro attrezzi autorizzato al trasporto di "rifiuti speciali". Una volta sul posto, il mezzo ha però a sua volta dovuto attendere l’arrivo dei vigili del fuoco da Pontassieve per l’autorizzazione alla rimozione. Quindi si è provveduto alla bonifica del manto stradale e la strada è stata finalmente riaperta. Inevitabili i malumori degli automobilisti per il prolungarsi della chiusura, così come le ripercussioni sulla circolazione alternativa di via di Bosconi-Fiesole e sulla via Bolognese, di solito sempre parecchio transitata.