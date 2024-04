Autismo, aiuti alle famiglie. La promessa di Giani: "Pronti altri 800mila euro"

"Abbiamo previsto 800 mila euro di maggiori risorse per i disabili, in gran parte destinate alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico. Il nostro contributo a questa condizione, è tra i più alti tra le regioni italiane e lo confermeremo: entro la fine di quest’anno approveremo un piano specifico sull’autismo, con relativo finanziamento". Il presidente della Regione Eugenio Giani replica alle accuse del capogruppo FdI Francesco Torselli che si era dichiarato deluso della presunta mancata variazione di bilancio destinata a questa problematica. "La promessa di risorse alle famiglie con persone autistiche è stata rispettata – sottolinea il governatore -. Abbiamo inoltre già deciso e firmato una circolare per continuare a garantire la continuità nella terapia Aba su cui c’erano stati problemi, sollecitando nel frattempo una risposta a livello nazionale per avere linee guida uniformi". Negli ultimi mesi c’è stata molta confusione in materia di rimborsi di queste terapie utili quanto costose: numerose famiglie si son viste negare i rimborsi dalle rispettive Asl e hanno avviato una petizione che in pochi giorni ha registrato più di 5.000 sottoscrizioni. Chiedono che le terapie vengano rimborsate e che siano riconosciute ovunque nello stesso modo. Giani rassicura: "Ci siamo mossi dopo le preoccupazioni manifestate dalle associazioni delle famiglie. Lunedì la giunta regionale ha approvato, insieme ad altri interventi strutturali di edilizia sanitaria e sociosanitaria, anche il finanziamento del Campus dell’autismo. Sarà in via del Terrafino a Empoli: uno spazio di un ettaro dove sorgeranno un centro diurno, luoghi di aggregazione e per attività sportive ed ambulatori specifici a servizio non solo dell’area della Città metropolitana ma dell’intera Toscana. La giunta regionale ha messo a disposizione quasi sei milioni e 500 mila euro per questo progetto, altri 800 mila li aggiungerà l’azienda sanitaria".

L’impegno della Regione per le persone autistiche, ribadisce Eugenio Giani, è forte: "Non può essere messo in discussione considerato che i contributi e i finanziamenti destinati a questo tipo di disturbi sono tra i più alti in Italia".

Manu.Pla.