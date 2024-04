"Aula multisensoriale, merito nostro"

"Esprimiamo grande soddisfazione per il fatto che l’aula multisensoriale della scuola Munari, frutto di una nostra mozione presentata nell’aprile 2023 che chiedeva tale realizzazione in una scuola dell’infanzia, è finalmente diventata realtà". Parole del ’Coordinamento Daniele Baratti sindaco’ che ricorda come la particolare stanza rappresenti "un ambiente avvolgente e accogliente, arricchito da luci, colori, suoni, oggetti e immagini, concepito per accompagnare gli alunni nel loro percorso educativo. Questo spazio neutro è adatto a tutte le età e condizioni fisiche e favorisce relazioni positive, potenziando la motivazione, la concentrazione, la coordinazione e la comunicazione non verbale. L’iniziativa mira a fornire supporto ai ragazzi con autismo e gravi disabilità, offrendo stimolazioni personalizzate che aiutano a riequilibrare le percezioni sensoriali e semplificano la vita quotidiana".