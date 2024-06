Firenze, gli auguri di Gabriel Batistuta per il candidato

Firenze, 6 giugno 2024 – Un endorsement di peso, di quelli che non ti aspetti. Jacopo Vicini, candidato al Consiglio comunale per il Pd (e in odore di assessorato), a cui va il merito di aver lavorato per eventi sportivi importanti come il Tour de France, in questa campagna ci sta investendo tempo ed energie, e l'augurio che gli è arrivato da quello che è stato indiscutibilmente la bandiera della Fiorentina, e che in città è ancora amato, fa un certo effetto.

Gabriel Batistuta (Foto Ansa)

Si tratta di Gabriel Batistuta che gli ha voluto dedicare un video. "Jacopo tutto andrà bene - gli dice "Batigol - e tra qualche giorno sarai consigliere. Sempre serio come sei e lavora più che mai. Ti mando un abbraccio grande, ti voglio bene".