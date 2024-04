"Attenti all’orso!" al Lumière. Una commedia tutta da ridere

"Attenti all’orso", testo e regia di Raoul Gallini, in scena al teatro Lumière da venerdì a domenica a cura della Compagnia stabile del Lumière.

Che succede quando un regista e il suo produttore vogliono mettere in scena uno spettacolo ma niente sembra andare per il verso giusto? Il lavoro e l’autore sono importanti e vorrebbero realizzare uno spettacolo memorabile. Tra malintesi e gag esilaranti otterranno solo una sgangherata messa in scena mai vista ma che il pubblico apprezzerà molto: non avevano mai riso così tanto. Con questo spettacolo, il teatro di via di Ripoli 231, con la direzione artistica di Paola Tanda e Maurizio Del Buffa, punta ancora sulla comicità.

Appuntamento venerdì e sabato alle 20,45 e domenica alle 16,45. Per informazioni e vendita biglietti rivolgersi a [email protected] - 055 389 0214 www.teatrolumiere.it. Il botteghino e aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 19.