Attenti alle truffe. Vecchie e nuove

Cari fiorentini, attenzione! Corrono tempi tristi per gli ingenui e per le persone oneste. Oltre ad una perdita progressiva del senso dello Stato che riguarda tutti, le truffe a fini economici, che sono sempre esistite, in questi tempi hanno fatto un salto di qualità. Il Ministro della difesa Guido Crosetto ha raccontato che un sedicente generale Montalbano ha telefonato a suo nome ai più grandi imprenditori italiani, Moratti, Della Valle, Prada, Armani, Menarini, Beretta, chiedendo di staccare assegni cospicui per riscattare dei giornalisti italiani, che secondo queste telefonate provenienti dallo staff del Ministro della difesa, erano stati sequestrati in Medio Oriente. Addirittura si è saputo che la voce del ministro Crosetto è stata clonata, cioè con l’intelligenza artificiale (IA) acchiappano una dichiarazione orale e poi la trasformano in ciò che vogliono usando il tono di voce e il modo di parlare del soggetto clonato. Dopo la denuncia di Moratti che aveva fatto un bonifico di un milione estero su estero, si è accorto per primo di essere stato truffato quando ha parlato con il ministro Crosetto. Sono partite le denunce di tutti quelli che erano stati contattati ma i soldi di Moratti arrivati in una banca di Hong Kong sembra che siano spariti. Le cose succedono molto più spesso di quanto si pensi. Anche contro di me è stata imbastita una piccola truffa per la verità mal organizzata. Una società di recupero credito, l’ultima di una serie di aziende di questo tipo, che si sono passate le carte dei crediti da esigere dal Monte dei Paschi di Siena, hanno infilato tre fotocopie fatte male con delle mie firme clonate e false, dove si attestava che MPS nel 2005 mi avrebbe dato 16.800 euro (circa) da un fondo agricolo, il che presuppone che nel 2005 io fossi proprietario o gestore di un fondo agrario. MPS non avrebbe mai stanziato quei soldi perché, come prevede la tecnica bancaria, non essendo proprietario di nulla non potevo accedere a questo tipo di credito. Anche io ho investito il tribunale civile di Firenze di scoprire da dove è partita questa bufala. Tutti sanno che io di mestiere ho fatto solo l’intellettuale, l’insegnante e il giornalista e l’unica cosa che ho posseduto è una bicicletta. Cari fiorentini, occhio alla penna.